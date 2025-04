Bimbo di 4 anni in minimoto si schianta contro un muretto morto dopo giorni di coma Gli inquirenti | Con lui c’era un adulto

minimoto, con tanto di rotelle aggiuntive di supporto, quando ha perso il controllo del giocattolo schiantandosi contro un muretto. dopo quattro giorni di coma in terapia intensiva, un Bimbo di 4 anni – Thomas Viviano – è deceduto all’ospedale Di Cristina di Palermo. Le sue condizioni erano apparse immediatamente critiche, con profonde lesioni craniche che avevano costretto i medici a operarlo d’urgenza per ridurre la pressione cranica. Intanto gli inquirenti stanno ancora cercando di ricostruire quanto accaduto e se alla scena abbia assistito anche un adulto.L’incidente in moto e il possibile ruolo di un adultoL’incidente lunedì scorso in via Giovanni Bruno, a pochi passi dalla casa del piccolo Thomas Viviano. Secondo la polizia municipale, è quasi certo che sia stato un adulto a mettere in sella il Bimbo: la minimoto è a benzina con motore a strappo. Leggi su Open.online Era sulla sua, con tanto di rotelle aggiuntive di supporto, quando ha perso illlo del giocattolondosiunquattrodiin terapia intensiva, undi 4– Thomas Viviano – è deceduto all’ospedale Di Cristina di Palermo. Le sue condizioni erano apparse immediatamente critiche, con profonde lesioni craniche che avevano costretto i medici a operarlo d’urgenza per ridurre la pressione cranica. Intanto glistanno ancora cercando di ricostruire quanto accaduto e se alla scena abbia assistito anche un.L’incidente in moto e il possibile ruolo di unL’incidente lunedì scorso in via GiovBruno, a pochi passi dalla casa del piccolo Thomas Viviano. Secondo la polizia municipale, è quasi certo che sia stato una mettere in sella il: laè a benzina con motore a strappo.

Potrebbe interessarti anche:

Incendio in casa - c’è l’ombra del dolo . Bimbo di 8 anni salva la famiglia

Si indaga, in Valtellina, per le fiamme che hanno semidistrutto una vecchia casa di Civo abitata da una famiglia indiana, una coppia con due bambini e il cugino della donna. I vigili del fuoco hanno ...

Bimbo diventa cieco a 2 anni - la mamma : «Qualcuno lo ha baciato con un herpes alle labbra : il virus è arrivato fino alla cornea»

Un innocente bacio sull'occhio si è trasformato in un incubo per un bambino di due anni. I genitori pensavano fosse uno scherzo quando il medico li ha informati che loro figlio era...

“Mamma cattiva - ha mangiato il mio gelato. Venite a prenderla” : bimbo di 4 anni chiama la polizia - gli agenti arrivano con una sorpresa

“Mia mamma è stata cattiva. Venite a prendere la mia mamma, venite a prenderla”. È un’accusa in piena regola, quella che un bambino di 4 anni ha rivolto a un operatore del 911 (il numero di ...

Palermo, con la minimoto contro un muretto: morto bimbo di 4 anni | Dubbi sulla dinamica dell'incidente. Palermo, incidente con la minimoto: morto bimbo di 4 anni. Bimbo di 4 anni in minimoto si schianta contro un muretto, morto dopo giorni di coma. Gli inquirenti: «Con lui c'era un adulto. Palermo, incidente in minimoto: morto il bambino di 4 anni - LaPresse. Incidente con minimoto a Palermo: morto un bambino di quattro anni. Morto il bambino di 4 anni caduto con la minimoto. Si chiamava Thomas Viviano. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Palermo, morto bimbo di 4 anni dopo un incidente con la minimoto - Le condizioni del piccolo Thomas Viviano, apparse disperate fin dal momento del ricovero in ospedale, sono precipitate nella notte dopo quattro giorni di agonia ...

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Incidente con la minimoto, morto bimbo di 4 anni dopo 4 giorni di agonia - Il piccolo si trovava su un mezzo che, secondo gli accertamenti della Polizia Municipale, era provvisto di rotelle. È finito violentemente contro un muretto.

(Dalle pagine di fanpage.it si apprende che:) Si schianta contro un muretto con la sua minimoto: morto bimbo di 4 anni a Palermo, dubbi sull’incidente - Dopo quattro giorni di agonia il piccolo Thomas è morto all’ospedale pediatrico Di Cristina, l'incidente era avvenuto nel quartiere Boccadifalco ...