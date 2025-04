Gaza Onu | È diventata una zona di morte post-apocalittica

Gaza è stata ridotta in macerie, è stata completamente distrutta e sopravvivere è diventata una lotta quotidiana. La realtà di Gaza è una sorta di realtà post-apocalittica, tutto è stato distrutto. È diventata una specie di zona di morte per la popolazione e fondamentalmente stiamo assistendo all’emergere di una sorta di guerra distopica post apocalittica”. Così il Commissario generale dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, in un’intervista tv ad Al Jazeera. L’esercito israeliano licenzierà i riservisti che condannano la guerraL’esercito israeliano ha dichiarato che licenzierà i riservisti dell’aeronautica militare che hanno firmato una lettera in cui condannano la guerra a Gaza, sostenendo che serve solo a interessi politici invece di riportare a casa gli ostaggi. Lapresse.it - Gaza, Onu: “È diventata una zona di morte post-apocalittica” Leggi su Lapresse.it è stata ridotta in macerie, è stata completamente distrutta e sopravvivere èuna lotta quotidiana. La realtà diè una sorta di realtà, tutto è stato distrutto. Èuna specie didiper la popolazione e fondamentalmente stiamo assistendo all’emergere di una sorta di guerra distopica”. Così il Commissario generale dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, in un’intervista tv ad Al Jazeera. L’esercito israeliano licenzierà i riservisti che condannano la guerraL’esercito israeliano ha dichiarato che licenzierà i riservisti dell’aeronautica militare che hanno firmato una lettera in cui condannano la guerra a, sostenendo che serve solo a interessi politici invece di riportare a casa gli ostaggi.

Potrebbe interessarti anche:

Onu - Gaza è diventata una zona di morte post-apocalittica

"La realtà a Gaza è una realtà post-apocalittica: tutto è stato distrutto, i combattimenti continuano, la zona è diventata una specie di zona di morte per la popolazione e stiamo sostanzialmente ...

Israele - viaggio nel campus universitario a pochi chilometri da Gaza

Nell'ambito di un progetto promosso dall’American Jewish Committee e dall'Associazione Italia Israele di Savona, alcuni studenti dell'Università degli Studi di Milano e di Torino hanno avuto ...

Gaza - Israele annuncia : "Recuperato corpo soldato ucciso nel 2014"

Israele ha dichiarato di aver recuperato i resti di un soldato ucciso nella guerra di Gaza del 2014. Oron Shaul è stato ucciso nel precedente conflitto e i suoi resti sono stati trattenuti da Hamas. ...

Onu: Gaza è diventata una zona di morte post-apocalittica. Onu, Gaza è diventata una zona di morte post-apocalittica. Netanyahu disposto a compromesso su ostaggi. Due ordini di evacuazione di Israele a Gaza - Onu, Gaza è diventata una zona di morte post-apocalittica. Onu, Gaza è diventata una zona di morte post-apocalittica. Onu: "Gaza è diventata una zona di morte post-apocalittica". Nella notte muoiono 7 bambini. Israele-Hamas, le ultime notizie di oggi | L'Onu: Gaza è diventata una zona di morte post-apocalittica. Israele licenzierà i riservisti che hanno criticato la guerra. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia ansa.it ha pubblicato che:) Il grido di allarme dell'Onu: 'Gaza è diventata una zona di morte post-apocalittica' - Il Commissario generale dell'Agenzia per i rifugiati palestinesi Lazzarini: "Tutto è stato distrutto, i combattimenti continuano, la zona è diventata una specie di zona di morte per la popolazione" (A ...

(Da una nota di bluewin.ch si apprende che:) Medio Oriente Dall'Onu: «Gaza è diventata una zona di morte post-apocalittica» - «La realtà a Gaza è una realtà post-apocalittica: tutto è stato distrutto, i combattimenti continuano, la zona è diventata una specie di zona di morte per la popolazione».

(Dalle pagine di gaeta.it si apprende che:) Gaza: la testimonianza della devastazione e della crisi umanitaria in corso - La crisi umanitaria a Gaza raggiunge livelli estremi, con la popolazione in grave difficoltà e il Commissario Onu Lazzarini che chiede un intervento urgente per evitare una catastrofe imminente.