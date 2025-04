Atalanta | Daniel Maldini pronto a brillare con l' assenza di De Ketelaere

Atalanta è arrivato il momento di Daniel Maldini? Con l’infortunio muscolare, una lesione all’adduttore, che ha tolto di scena Charles De Ketelaere sicuramente per le prossime due sfide ad alta tensione contro Bologna e Milan, e forse anche per la successiva gara casalinga contro il Lecce, adesso il 23enne attaccante milanese potrebbe avere la sua prima vera occasione in nerazzurro. Finora l’azzurro figlio d’arte, arrivato nell’ultimo giorno del mercato invernale, acquistato a titolo definitivo dal Monza per 14 milioni, è stato un “oggetto misterioso“ in nerazzurro: non ha mai impattato, non ha mai inciso. Va detto che ha giocato poco, appena cinque spezzoni, sempre più o meno negli ultimi 25 minuti, sempre in gare tutte in salita per la Dea. Addirittura in tutte le cinque partite - contro Bologna in Coppa Italia, contro Venezia, Inter, Fiorentina e Lazio - in cui Gasp lo ha schierato la squadra non ha fatto gol e ha raccolto solo un pareggio e quattro sconfitte. Sport.quotidiano.net - Atalanta: Daniel Maldini pronto a brillare con l'assenza di De Ketelaere Leggi su Sport.quotidiano.net Nell’è arrivato il momento di? Con l’infortunio muscolare, una lesione all’adduttore, che ha tolto di scena Charles Desicuramente per le prossime due sfide ad alta tensione contro Bologna e Milan, e forse anche per la successiva gara casalinga contro il Lecce, adesso il 23enne attaccante milanese potrebbe avere la sua prima vera occasione in nerazzurro. Finora l’azzurro figlio d’arte, arrivato nell’ultimo giorno del mercato invernale, acquistato a titolo definitivo dal Monza per 14 milioni, è stato un “oggetto misterioso“ in nerazzurro: non ha mai impattato, non ha mai inciso. Va detto che ha giocato poco, appena cinque spezzoni, sempre più o meno negli ultimi 25 minuti, sempre in gare tutte in salita per la Dea. Addirittura in tutte le cinque partite - contro Bologna in Coppa Italia, contro Venezia, Inter, Fiorentina e Lazio - in cui Gasp lo ha schierato la squadra non ha fatto gol e ha raccolto solo un pareggio e quattro sconfitte.

Potrebbe interessarti anche:

Allenamento Atalanta - le ultime sul recupero di Daniel Maldini. Novità sulla squadra in vista della gara contro il Venezia

Allenamento Atalanta, le ultime sul recupero di Daniel Maldini per la partita contro il Venezia. Ecco il reportage da Zingonia L’Atalanta si sta preparando alla sfida contro il Venezia per provare a ...

Atalanta - Daniel Maldini si allena individualmente : può tornare contro il Venezia

Si avvicina il rientro per Daniel Maldini, fuori da due settimane per una lesione muscolare all’adduttore. Questo pomeriggio il 23enne attaccante ex Milan ed ex Monza ha svolto lavoro individuale al ...

Ex Milan - Condò dubbioso su Daniel Maldini : ecco cosa non gli torna

Il giornalista Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al rendimento attuale di Daniel Maldini, ex calciatore del Milan

Atalanta: Daniel Maldini pronto a brillare con l'assenza di De Ketelaere. Daniel Maldini pronto per l’Atalanta: ha scelto il suo numero di maglia. Un Maldini in nerazzurro! Il figlio e nipote d'arte è pronto al definitivo salto di qualità. Atalanta avanti tutta col Venezia: 3-4-3 con i big d’attacco, Maldini convocato. Atalanta, Maldini al rientro: può esserci contro il Venezia. Daniel Maldini pronto a lasciare il Monza: operazione ai dettagli con l'Atalanta. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Atalanta: Daniel Maldini pronto a brillare con l'assenza di De Ketelaere - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

(Come indicato da sport.quotidiano.net:) Atalanta: Daniel Maldini ready to shine in De Ketelaere's absence - In ' Atalanta the time has come Daniel Maldini? Con l’infortunio muscolare, una lesione all’adduttore, che ha tolto di scena Charles DeKetelaere sicuramente per le prossime due sfide ad alta tensione ...

(A darne comunicazione è msn.com:) Atalanta, che impatto ha avuto fino ad ora Daniel Maldini? Cosa dicono i numeri al fantacalcio - Il trasferimento di Daniel Maldini dal Monza all’Atalanta ... possiamo pensare ad un eventuale scambio? Atalanta, buone notizie per il fantacalcio: pronto un doppio rientro Come ci si ...