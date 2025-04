Coltivava canapa nel giardino ma viene assolto dopo dieci anni

assolto con formula piena un uomo di Vitulazio accusato di coltivare piante di canapa nel giardino di casa, stabilendo che il fatto non costituisce reato.Le piante si trovavano in una serra adibita anche alla coltivazione di ortaggi. Secondo l’accusa, ciò. Casertanews.it - Coltivava canapa nel giardino ma viene assolto dopo dieci anni Leggi su Casertanews.it La Corte d’appello di Napoli hacon formula piena un uomo di Vitulazio accusato di coltivare piante dineldi casa, stabilendo che il fatto non costituisce reato.Le piante si trovavano in una serra adibita anche alla coltivazione di ortaggi. Secondo l’accusa, ciò.

