Juve Lecce per ritrovare i gol degli attaccanti | da quanto non segnano Vlahovic e Kolo Muani Quel dato fa riflettere!

JuventusNews24Juve Lecce per ritrovare i gol da parte degli attaccanti: da quanto non segnano Vlahovic e Kolo Muani. C’è un dato che fa riflettereL’edizione odierna del Corriere dello Sport ha posato la sua lente d’ingrandimento sull’astinenza da gol dei due attaccanti della Juve: Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani.L’attaccante serbo è a digiuno di reti da 48 giorni, dal 23 febbraio in Quel Cagliari-Juventus terminato 0-1; per il francese, invece, i giorni si allungano. Sono addirittura 64: Como-Juve 1-2, doppietta del 7 febbraio.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Juve Lecce per ritrovare i gol degli attaccanti: da quanto non segnano Vlahovic e Kolo Muani. Quel dato fa riflettere! Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24peri gol da parte: danon. C’è unche faL’edizione odierna del Corriere dello Sport ha posato la sua lente d’ingrandimento sull’astinenza da gol dei duedella: Dusane Randal.L’attaccante serbo è a digiuno di reti da 48 giorni, dal 23 febbraio inCagliari-ntus terminato 0-1; per il francese, invece, i giorni si allungano. Sono addirittura 64: Como-1-2, doppietta del 7 febbraio.Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Lecce - accoltella giovane per gelosia : 17enne arrestato per tentato omicidio

Questa notte i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Lecce hanno arrestato in flagranza di reato uno studente 17enne, di origine colombiane, ritenuto responsabile di tentato omicidio ...

DIRETTA Serie A | Cagliari-Lecce 0-0 - Parma-Venezia 0-1 | Pohjanpalo segna su rigore! LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite della ventunesima giornata in programma alle 15 Piatto ricco questa domenica per gli amanti del brivido nel palinsesto pomeridiano del secondo ...

Calciomercato Lecce - dalla Juve l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione

Calciomercato Lecce, è Adzic l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione Messosi in mostra con la Next Gen, squadra con cui ha collezionato 9 presenze condite da 4 ...

SERIE A Juventus-Lecce: Ultime e pronostico. Juve-Lecce, Tudor e l'attacco pesante: potenziale devastante da sbloccare. Juventus-Lecce dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv e diretta streaming. Fantacalcio: consigliati, sorprese e giocatori da evitare in vista della 32ª giornata. Lecce-Juventus 1-1: gol e tabellino della partita. Lecce-Juventus, il piano di Motta per ritrovare il gol: più libertà a Yildiz. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di sport.virgilio.it che:) Juventus-Lecce come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Juventus-Lecce in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR.

(In base alle informazioni di msn.com:) Juventus-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Obiettivi diversi, stessa necessità. I bianconeri cercano i tre punti per il sorpasso Champions, i giallorossi hanno bisogno di una vittoria per la salvezza ...

(Lo rende noto msn.com:) Juventus-Lecce, ancora fiducia a Vlahovic. Probabili formazioni, orario e dove vederla - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...