In arrivo un nuovo Persona gli indizi puntano a un annuncio a breve

Il 2025 si profila come un anno chiave per la serie Persona. GameRant riporta che secondo il noto leaker Extas1s, il remake di Persona 4 è ormai pronto per essere svelato al grande pubblico e verrà annunciato durante l'Xbox Games Showcase previsto per l'8 giugno alle ore 19:00. Il tempismo non è casuale considerando che nel marzo 2025 è stato registrato il dominio p4re.jp, un chiaro parallelo con quanto accaduto per Persona 3 Reload, anticipato dal dominio p3re.jp nel 2023 e poi annunciato tre mesi dopo.Seguendo i precedenti cicli di annuncio e uscita della serie, se il remake verrà effettivamente svelato a giugno, è plausibile attendersi un'uscita tra le festività del 2025 e l'inizio del 2026. Inoltre, è molto probabile che il gioco arrivi direttamente al day one su Xbox Game Pass, come già accaduto con Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica.

