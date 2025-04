Zelensky | Ci servono altri 10 sistemi Patriot

Imolaoggi.it - Zelensky: “Ci servono altri 10 sistemi Patriot” Leggi su Imolaoggi.it “Senza la forza contro la Russia, non ci sarà in Russia la volontà di accettare e attuare proposte di pace realistiche ed efficaci” “Oggi è esattamente un mese da quando la Russia ha respinto la proposta statunitense di un cessate il fuoco completo e incondizionato, un mese che ha reso completamente chiaro che la Russia.

Ucraina - Zelensky : “Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono”. Macron : “Serve azione forte”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua ...

Zelensky : “Pensiamo a un formato per colloqui di pace con la Russia”. E sui contatti Trump-Putin : “L’Ucraina non può essere esclusa”

Continuare a fornire supporto, ma iniziare anche a pensare a quale formato proporre per i futuri colloqui di pace con la Russia. Non lo chiedono gli alleati di Kiev, ma direttamente il presidente ...

Ucraina - Zelensky : “Russia non si fermerà da sola - rafforzare nostre difese”

(Adnkronos) – "Ogni giorno la Russia attacca l'Ucraina con droni, missili e bombe aeree. Solo questa settimana, ci sono stati centinaia di attacchi alle nostre città e comunità: quasi 50 missili, ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Durato oltre 4 ore l’incontro tra Putin e Witkoff. Ucraina, terminato dopo quattro ore l'incontro fra Putin e l'inviato di Trump Witkoff | Il Cremlino: "Non ci aspettiamo una svolta". «Ci servono altri 10 sistemi Patriot». Zelensky: contro raid russi 'servono altri sistemi difesa aerea'. Ucraina, deputata: “Zelensky legittimo ma servono altri mediatori per parlare con Trump”. Zelensky a Cernobbio: “Putin è un assassino, vuole annientarci. Ci servono armi a lungo raggio. Grazie Italia che fa di tutto per la pace”. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Ucraina, Zelensky: "Ci servono 10 sistemi Patriot, mondo libero li ha" - Il presidente ucraino: "E' esattamente un mese da quando Mosca ha respinto la proposta statunitense di un cessate il fuoco" "Oggi è esattamente un mese da quando la Russia ha respinto la proposta stat ...

(Risulta da fonti di adnkronos.com che:) Ucraina, deputata: "Zelensky legittimo ma servono altri mediatori per parlare con Trump" - Volodymyr Zelensky è un presidente "legittimo", non ci sono dubbi "da un punto di vista legale" ed è "la persona giusta perché è l'unica che gli ucraini hanno eletto per fare quel lavoro ...

(Dalle pagine di ilfoglio.it si apprende che:) Zelensky è disposto a comprare i sistemi di difesa, e ci dice che si fida di Meloni - Da quando il Cremlino ha detto di essere pronto a un cessate il fuoco ha effettuato 27 attacchi contro 14 strutture energetiche ucraine utilizzando 25 droni e due bombe. Kyiv chiede più armi e chiarez ...