Inter Cagliari le probabili scelte | Arnautovic partner di Lautaro in difesa due ritorni…

Inter Cagliari, le probabili scelte: Arnautovic partner di Lautaro, in difesa due ritorni. Le ultime in vista del match di oggi pomeriggioInzaghi pensa ad alcune rotazioni in vista della partita di oggi tra Inter e Cagliari, tenendo già presente anche l’importante sfida di Champions League contro il Bayern Monaco in programma mercoledì. Le decisioni definitive verranno prese questa mattina, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono previsti almeno cinque o sei cambi rispetto alla formazione che ha vinto all’Allianz Arena. Si parte dalla difesa, dove dovrebbero rientrare dal primo minuto De Vrij e Bisseck. In attacco, invece, Arnautovic è in vantaggio su Correa per partire titolare accanto a Lautaro, mentre Thuram e il rientrante Taremi dovrebbero iniziare dalla panchina. Internews24.com - Inter Cagliari, le probabili scelte: Arnautovic partner di Lautaro, in difesa due ritorni… Leggi su Internews24.com di Redazione, ledi, indue ritorni. Le ultime in vista del match di oggi pomeriggioInzaghi pensa ad alcune rotazioni in vista della partita di oggi tra, tenendo già presente anche l’importante sfida di Champions League contro il Bayern Monaco in programma mercoledì. Le decisioni definitive verranno prese questa mattina, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono previsti almeno cinque o sei cambi rispetto alla formazione che ha vinto all’Allianz Arena. Si parte dalla, dove dovrebbero rientrare dal primo minuto De Vrij e Bisseck. In attacco, invece,è in vantaggio su Correa per partire titolare accanto a, mentre Thuram e il rientrante Taremi dovrebbero iniziare dalla panchina.

Potrebbe interessarti anche:

L’Inter celebra i 46 anni di Valentino Rossi con una maglia speciale : la indosserà contro il Cagliari

Inter e Nike hanno annunciato una nuova collaborazione con il leggendario campione di motociclismo Valentino Rossi. Il frutto di questa partnership è una maglia speciale che unisce il mondo del ...

Inter-Cagliari : formazioni - dove vederla in tv e streaming

Inter-Cagliari (sabato 12 aprile con calcio d`inizio alle ore 18) è una gara valevole per la 32ª giornata di campionato in Serie A, la...

Inter Cagliari - Inzaghi sceglie il turnover : ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto!

di RedazioneInter Cagliari si avvicina, Simone Inzaghi pensa al turnover per il match di Serie A, ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto a San Siro, i dettagli Nemmeno il tempo di godere ...

Inter-Cagliari: le probabili formazioni e dove vederla in tv. Inter-Cagliari senza TRE titolari: le scelte di Inzaghi. Arnautovic guida l’attacco, Nicola conferma Prati e Adopo: le probabili di Inter-Cagliari. Probabili formazioni Inter Cagliari: le possibili scelte di Inzaghi e Nicola -. TS - Inter-Cagliari, oggi le scelte di Inzaghi. Con due pedine in più. Probabile formazione Cagliari, le possibili scelte di Nicola contro l'Inter. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce ilsussidiario.net:) Probabili formazioni Inter Cagliari/ Quote: Zalewski e Asllani si giocano il posto (Serie A, 12 aprile 2025) - Probabili formazioni Inter Cagliari: ennesimo impegno nerazzurro in un aprile ricchissimo, Simone Inzaghi può aprire ancora al turnover.

() Inter-Cagliari senza TRE titolari: le scelte di Inzaghi - A quattro giorni dall’incredibile impresa compiuta in Germania in casa del Bayern Monaco, l’ Inter è chiamata a darsi una scossa anche in campionato dopo il deludente pareggio di settimana scorsa cont ...

(L’agenzia ansa.it ha pubblicato che:) Serie A: sabato alle 18 Inter-Cagliari. Probabili formazioni DIRETTA - "Su una singola partita, se si riesce a essere particolarmente convinti e continui nel corso della gara, si può sempre avere qualche chance. La bellezza del nostro sport è anche quella di credere di ...