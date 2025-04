Marc Marquez sfila sotto gli occhi di Valentino Rossi con la Ducati il suo sguardo diventa virale

Valentino Rossi è in Qatar per il Gran Premio e i fan più appassionati hanno notato subito un dettaglio: tiene gli occhi fissi su Marc Marquez mentre guida la sua moto. Leggi su Fanpage.it è in Qatar per il Gran Premio e i fan più appassionati hanno notato subito un dettaglio: tiene glifissi sumentre guida la sua moto.

MotoGp Argentina - Marc Marquez trionfa nella Sprint e Bagnaia si piazza al terzo posto

Marc Marquez trionfa nella Sprint Race in Argentina, confermando il suo dominio nella MotoGP 2025. Lo spagnolo, in sella alla Ducati, si aggiudica la gara breve sul circuito di Termas de Rio Hondo ...

Gp d’Argentina di MotoGp - Marc Marquez vince la Sprint. Bagnaia è terzo

Marc Marquez vince anche la Sprint in Argentina e continua il monologo nella MotoGp 2025. Lo spagnolo della Ducati oggi 15 marzo si impone nella gara breve sul tracciato di Termas de Rio Hondo ...

Stoner : “La gente dà la colpa a Marc Marquez - ma hanno dimenticato cosa ha fatto Valentino Rossi”

Marquez correrà in Ducati al fianco di Bagnaia, pupillo di Rossi. L'ex pilota australiano coglie l'occasione per tornare sull'aspetto più controverso della rivalità tra il 'dottore' e lo spagnolo. ...

