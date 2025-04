Sport.quotidiano.net - Sassuolo: Scelte tattiche di Fabio Grosso per la sfida contro il Modena

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tre attaccanti ‘puri’ cui aggiungere un trequartista, ovvero l’assetto che ha premiato i neroverdiCittadella e Reggiana, ma nonil Palermo? O un centrocampista al posto di un fantasista sulla trequarti per un assetto un tanti più ‘fisico’ e coperto? Vero che, per dirla con l’allenatore del, non è il numero di attaccanti che determina eventuali affanni in fase difensiva, altrettanto vero che "ho sette giocatori offensivi, a volte ho provato a metterne quattro e farne subentrare tre, ma ho bravi giocatori anche a centrocampo". Valutazioni in corso, insomma, con Volpato e Verdi (favorito il primo) in preallarme in caso di utilizzo del trequartista, Iannoni, Obiang ed il rientrante Mazzitelli, che si era fermato a Cittadella, ma la cui condizione cresce abbastanza per considarerlo arruolabile, ed utilizzabile almeno per uno spezzone di gara.