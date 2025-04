Vittoria di Meloni | fegati spappolati a sinistra

Liberoquotidiano.it - "Vittoria di Meloni": fegati spappolati a sinistra Leggi su Liberoquotidiano.it L'agenzia di rating Standard & Poor's ha rivisto al rialzo il rating dell'Italia da BBB a BBB+, con prospettive stabili. Nei documenti pubblicati sul sito, l'agenzia ha scritto che la decisione dell'amministrazione Trump di sospendere per tre mesi i dazi nei confronti dell'Unione europea "significa che il colpo sull'economia italiana sarà gestibile". "Il giudizio di S&P premia la serietà dell'approccio del governo italiano alla politica di bilancio. Nel clima generale di incertezza, prudenza e responsabilità continueranno a essere la nostra linea di azione", ha commentato il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti sul giudizio espresso oggi dall'agenzia di rating Standard and Poor. E il risultato raggiunto dal governo sottolinea l'operato dell'esecutivo che in un contesto di crisi internazionale riesce a dare stabilità ai conti innestando la marcia della crescita.

Potrebbe interessarti anche:

La voce del Papa dall'ospedale - sciopero dei trasporti da oggi - vittoria di Meloni - marcia indietro di Trump e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è venerdì 7 marzo 2025. La voce del Papa Sottile, affaticata, sofferente. La voce di ...

Ucraina - Meloni : "Vittoria di Kiev è sicura ed entrerà nell'Ue - combattiamo per la nostra libertà" - così la premier nel 2023 - ma l'Italia deve riposizionarsi - VIDEO

Due anni dopo il nostro Paese sembra essere fuori dai giochi così come lo sono per il momento Zelensky e l'Europa Ecco cosa affermava la premier Giorgia Meloni nell'aprile 2023 a proposito della ...

Ucraina - Meloni : "Vittoria di Kiev è sicura ed entrerà nell'Ue - combattiamo per la nostra libertà" - così la premier nel 2023 - ma l'Italia deve riposizionarsi - VIDEO

Due anni dopo il nostro Paese sembra essere fuori dai giochi così come lo sono per il momento Zelensky e l'Europa Ecco cosa affermava la premier Giorgia Meloni nell'aprile 2023 a proposito della ...

"Fegati spappolati, il giorno della grande rosicata". Cosa scrive Lucia Annunziata su Meloni | .it. «Con la nomina di Fitto, Meloni ha vinto la sua scommessa». Tutte le bombe di Mario Giordano: “Mattarella? Perché non parla di migranti? Gruber? Bensvegliata. Saviano? Con Trump espatria in Antartide. E su Salvini, Bologna e Meloni, Musk e la magistratura.... Bloomberg, innalzamento del rating "vittoria di Meloni": a sinistra rosicano | .it. Nicola Fratoianni, "per un compleanno...". L'attacco a Salvini e Meloni | .it. Mezz'ora in più, Massolo: "Quale patente di legittimità?", Annunziata ammutolita | .it. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano fanpage.it ha riportato che:) Meloni in Aula dice di non aver mai parlato di “vittoria” dell’Ucraina, ma lo ha fatto in diverse occasioni - Meloni nel suo intervento di replica alla Camera ha dichiarato di non aver mai parlato di “vittoria” in relazione alla guerra in Ucraina. Ma il M5s ha raccolto in un video diverse ...

(Dalle pagine di repubblica.it si apprende che:) Meloni sull'Ucraina: "Mai usato la parola vittoria, ho sempre detto deterrenza per la pace" - "Sull'Ucraina non ho mia usato la parola vittoria, ho sempre detto che quello ... Lo ha detto in aula alla Camera Giorgia Meloni. Leggi anche Riarmo, Meloni alla Camera: “Trump leader forte ...

(Come si legge su informazione.it:) Meloni in Aula dice di non aver mai parlato di "vittoria" dell'Ucraina, ma lo ha fatto in diverse occasioni - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la replica di questa ... ha detto di non aver mai pronunciato la parola "vittoria" in relazione all'Ucraina. "Non ho mai usato la parola ...