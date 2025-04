Spal-Pontedera | Vittoria Imperativa per Sperare nei Playoff

Pontedera bisogna vincere, senza se e senza ma. Ritrovando un successo che allo stadio Mazza manca dallo scorso 23 novembre con la Torres, oltre quattro mesi e mezzo fa. Quella granata guidata da Menichini è una squadra in salute, che vuole togliersi la soddisfazione di arrivare in zona Playoff dopo aver lottato a lungo per uscire dalle sabbie mobili. Il Pontedera è reduce da due vittorie e segna tantissimo (la Spal ne sa qualcosa, avendone incassati cinque nel match di andata), ma subisce altrettanto. Con 50 reti all’attivo i toscani hanno il terzo miglior attacco del campionato, però concedono parecchio e i biancazzurri hanno il dovere di approfittarne. Sport.quotidiano.net - Spal-Pontedera: Vittoria Imperativa per Sperare nei Playoff Leggi su Sport.quotidiano.net Prestazioni positive o comunque incoraggianti senza i tre punti a corredo ormai non servono più a nulla. A tre giornate dalla fine, il tempo è ampiamente scaduto: colbisogna vincere, senza se e senza ma. Ritrovando un successo che allo stadio Mazza manca dallo scorso 23 novembre con la Torres, oltre quattro mesi e mezzo fa. Quella granata guidata da Menichini è una squadra in salute, che vuole togliersi la soddisfazione di arrivare in zonadopo aver lottato a lungo per uscire dalle sabbie mobili. Ilè reduce da due vittorie e segna tantissimo (lane sa qualcosa, avendone incassati cinque nel match di andata), ma subisce altrettanto. Con 50 reti all’attivo i toscani hanno il terzo miglior attacco del campionato, però concedono parecchio e i biancazzurri hanno il dovere di approfittarne.

