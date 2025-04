Fagioli i nomi dei 31 giocatori che hanno fatto bonifici per aiutarlo

nomiche". Lo scrive la gip di Milano, Lidia Castellucci, nel decreto di sequestro preventivo da oltre 1,5 milioni di euro a carico dei 5 imprenditori delle piattaforme di gioco online e della gioielleria di Milano usata fra 2021 e 2023 per saldare i debiti di gioco di calciatori di Serie A e sportivi come Sandro Tonali, Nicolò Fagioli e altri. Per la gip è "evidente" la "consapevolezza" degli imprenditori, per cui i pm Paolo Filippini e Roberta Amadeo chiedono la custodia cautelare ai domiciliari con accuse di riciclaggio ed esercizio abusivo del gioco d'azzardo, della "illecita provenienza delle somme di denaro" e delle "modalità impiegate per 'ripulire' i debiti di gioco". Liberoquotidiano.it - Fagioli, i nomi dei 31 giocatori che hanno fatto bonifici per aiutarlo Leggi su Liberoquotidiano.it Sarebbe un "sistema illecito di scommesse" quello svelato da guardia di finanza e Procura di Milano basato sugli "innumerevoli contatti con soggetti inseriti nel mondo del calcio professionale" e avvicinati per le loro «importanti disponibilità ecoche". Lo scrive la gip di Milano, Lidia Castellucci, nel decreto di sequestro preventivo da oltre 1,5 milioni di euro a carico dei 5 imprenditori delle piattaforme di gioco online e della gioielleria di Milano usata fra 2021 e 2023 per saldare i debiti di gioco di calciatori di Serie A e sportivi come Sandro Tonali, Nicolòe altri. Per la gip è "evidente" la "consapevolezza" degli imprenditori, per cui i pm Paolo Filippini e Roberta Amadeo chiedono la custodia cautelare ai domiciliari con accuse di riciclaggio ed esercizio abusivo del gioco d'azzardo, della "illecita provenienza delle somme di denaro" e delle "modalità impiegate per 'ripulire' i debiti di gioco".

Potrebbe interessarti anche:

Scommesse su siti illegali - indagati 12 calciatori di Serie A : da Fagioli a Tonali - Pares - Bellanova e McKennie. Tutti i nomi. Atti trasmessi alla Figc

La Procura di Milano ha avviato un'indagine che coinvolge ben 12 calciatori di Serie A nel caso scommesse. Non si tratterebbe di scommesse sulle partite di calcio, ma di puntate su altre...

Scommesse su siti illegali - indagati 12 calciatori di Serie A : da Fagioli a Tonali - Pares - Bellanova e McKennie. Tutti i nomi. Atti trasmessi alla Figc

La Procura di Milano ha avviato un'indagine che coinvolge ben 12 calciatori di Serie A nel caso scommesse. Non si tratterebbe di scommesse sulle partite di calcio, ma di puntate su altre...

Caso scommesse - nuovo allarme in Serie A! Non solo Tonali e Fagioli - altri 12 calciatori coinvolti : c’è anche un ex Inter! I nomi

di RedazioneCaso scommesse, nuovo allarme in Serie A! Non solo Tonali e Fagioli, altri 12 calciatori sotto indagine: c’è anche un ex Inter! Tutti i nomi Secondo quanto riportato dall’edizione ...

Fagioli chiese aiuto per pagare i debiti: i nomi dei 31 calciatori che hanno fatto bonifici per lui. Scommesse illegali, bufera in Serie A: 12 calciatori indagati, tutti gli aggiornamenti. Fagioli, carta di credito in gioielleria e bonifici per 690 mila euro: Gatti lo ha aiutato a pagare i debiti. Scommesse su siti illegali, 12 calciatori di serie A indagati. Fagioli, Tonali, Di Maria: tutti i nomi. "Debiti pagati con finti acquisti". Cosa rischiano i calciatori indagati per le scommesse illegali: perché possono cavarsela con poco. Quali sono i siti dove scommettevano Fagioli, Tonali e Florenzi: perché sono illegali. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è fanpage.it:) Fagioli chiese aiuto per pagare i debiti: i nomi dei 31 calciatori che hanno fatto bonifici per lui - Nicolò Fagioli era sommerso dai debiti nei confronti degli organizzatori del giro di scommesse illegali: il 24enne calciatore della nazionale chiese disperatamente ...

(Stando a quanto scrive sport.virgilio.it:) Scandalo scommesse, 12 giocatori di serie A indagati: dalle chat di Tonali e Fagioli emergono i nomi di Zaniolo e McKennie - Un nuovo scandalo scommesse rischia di investire la serie A: dalle chat di Tonali e Fagiol emergono i nomi di 12 giocatori coinvolti. Tra questi anche Zaniolo e McKennie ...

(Da una nota di virgilio.it si apprende che:) Fagioli, carta di credito in gioielleria e bonifici per 690 mila euro: Gatti lo ha aiutato a pagare i debiti - Nicolò Fagioli avrebbe usato carte e bonifici per coprire 690mila euro di debiti di gioco. Lo avrebbe aiutato anche il difensore della Juve Gatti ...