Sconosciuta? Non proprio Chi è davvero la vincitrice di The Voice Senior la scoperta su Patrizia

A lasciare il segno a The Voice Senior è stata soprattutto Patrizia Conte, considerata una delle voci più belle dell'intera storia del programma. Appartenente alla squadra di Gigi D'Alessio, Patrizia ha dichiarato di voler "lasciare un piccolo segno musicalmente parlando", e ci è riuscita interpretando con profondità "Oggi sono io", nella versione di Mina. La sua esibizione ha commosso pubblico e giuria, spingendo il suo coach a dichiarare: "Patrizia sei forte, per me, anche se stasera stai male, sei comunque The Voice". Ha 61 anni, viene da Taranto e ha alle spalle una lunga carriera nel jazz, soprattutto come vocalist. Oggi insegna canto al Conservatorio, ma la musica è sempre stata parte integrante della sua vita, anche se non sempre con il supporto della sua famiglia. "Mi hanno mai sostenuta", racconta, parlando dei suoi genitori, e confessa che per molto tempo ha nascosto il suo amore per la musica, che però l'ha aiutata a esprimersi: "La musica mi fa dire cose che non diremmo mai a nessuno".

