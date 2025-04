Maschere Sociali l’incontro nell’aula magna dell’Itis Galilei

Maschere Social(i)", che si terrà il 14 aprile presso l'aula magna dell'ITIS Galileo Galilei di Arezzo, Via Dino Menci 1, dalle 9:30 alle 13:00. «La finalità del progetto consiste nel creare un confronto tra tutti gli studenti, dando loro gli strumenti per comprendere l’importanza di un comportamento ed un linguaggio consono all’interno dei social media, per garantire un uso appropriato di questi e contrastare il fenomeno dilagante della violenza online nelle sue varie declinazioni. L’evento infatti vorrebbe condurre ogni singolo studente a divenire cittadino responsabile capace di porsi dinanzi al progresso in maniera critica e consapevole di ciò che la tecnologia offre, sviluppandone una consapevolezza per dar voce ad un progresso sostenibile anche nella comunicazione online e nella frontiera delle nuove tecnologie». Lanazione.it - "Maschere Social(i)", l’incontro nell’aula magna dell’Itis Galilei Leggi su Lanazione.it Arezzo, 12 aprile 2025 – Gioele Righi, Vicepresidente del Parlamento degli Studenti della Toscana, un'istituzione di rappresentanza studentesca che si occupa delle politiche giovanili della regione, presenta l'evento organizzato dal gruppo provinciale di Arezzo "Social(i)", che si terrà il 14 aprile presso l'auladell'ITIS Galileodi Arezzo, Via Dino Menci 1, dalle 9:30 alle 13:00. «La finalità del progetto consiste nel creare un confronto tra tutti gli studenti, dando loro gli strumenti per comprendere l’importanza di un comportamento ed un linguaggio consono all’interno dei social media, per garantire un uso appropriato di questi e contrastare il fenomeno dilagante della violenza online nelle sue varie declinazioni. L’evento infatti vorrebbe condurre ogni singolo studente a divenire cittadino responsabile capace di porsi dinanzi al progresso in maniera critica e consapevole di ciò che la tecnologia offre, sviluppandone una consapevolezza per dar voce ad un progresso sostenibile anche nella comunicazione online e nella frontiera delle nuove tecnologie».

