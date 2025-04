Palermo incidente in minimoto | morto il bambino di 4 anni

anni è morto per le gravissime ferite riportate nell’incidente di lunedì pomeriggio a pochi metri dalla sua abitazione nel quartiere Boccadifalco a Palermo. Thomas era alla guida di una minimoto quando si è scontrato contro un’auto finendo poi contro un muretto a bordo strada. Il bimbo è deceduto a seguito delle profonde lesioni al volto aggravate da un’estesa emorragia cerebrale che ha compromesso ulteriormente il quadro clinico. Lapresse.it - Palermo, incidente in minimoto: morto il bambino di 4 anni Leggi su Lapresse.it Dopo 4 giorni di agonia il piccolo Thomas Viviano di 4per le gravissime ferite riportate nell’di lunedì pomeriggio a pochi metri dalla sua abitazione nel quartiere Boccadifalco a. Thomas era alla guida di unaquando si è scontrato contro un’auto finendo poi contro un muretto a bordo strada. Il bimbo è deceduto a seguito delle profonde lesioni al volto aggravate da un’estesa emorragia cerebrale che ha compromesso ulteriormente il quadro clinico.

