Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2025 ore 09 | 10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellala circone risulta ancora al mare lungo le principali strade e autostrade della nostratraffico scorrevole anche lungo l'intera nello del raccordo anulare della capitale Ti amo quindi uno sguardo alle altre notizie passiamo agli eventi prosegui a Viterbo la ventesima tappa della nona edizione dell'international streetfoodla più importante manifestazione di Street Food in Italia che offre l'opportunità di assaporare le migliori specialità gastronomiche italiane e internazionali oggi e domani l'evento si terrà a partire dalle ore 12 ma sono già attive alcune modifiche allanel centro cittadino tra cui divieti di sosta e transito in largo Guglielmo Marconi chiudiamo con il trasporto ferroviario previsti per lunedì 14 aprile alcuni lavori di manutenzione programmata nella stazione di Cassino alcuni treni regionali della linea fl6Cassino limitazioni di percorso determinano nella stazione di Frosinone per risposta un servizio bus sostitutivo tra le stazioni di Frosinone e Cassino tutti i dettagli sono consultabili sul nostro sito e sulla nuova di Astral infomobilità la Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della