F1 2025 | Max Verstappen lancia un allarme sulle possibilità di titolo per Red Bull

Verstappen lancia un segnale preoccupante per le ambizioni di Red Bull nella stagione di Formula 1 2025, ammettendo che il team dovrà migliorare significativamente le prestazioni della RB21 per poter tenere il passo di una McLaren attualmente irraggiungibile. Dopo la vittoria in Giappone, Verstappen avvisa: “Non basta per vincere il titolo”Nonostante la vittoria al GP del Giappone 2025, il quattro volte campione del mondo olandese resta cauto. McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri, è secondo Verstappen “su un altro livello”. Il successo a Suzuka, il primo dal dicembre 2024, ha riportato Verstappen al secondo posto nella classifica piloti, a un solo punto da Norris. Ma l’olandese non si illude: “No, dobbiamo assolutamente migliorare se vogliamo lottare per il titolo. È positivo essere a un punto di distanza, ma è più un segnale del fatto che abbiamo massimizzato ogni weekend. Sport.periodicodaily.com - F1 2025: Max Verstappen lancia un allarme sulle possibilità di titolo per Red Bull Leggi su Sport.periodicodaily.com Maxun segnale preoccupante per le ambizioni di Rednella stagione di Formula 1, ammettendo che il team dovrà migliorare significativamente le prestazioni della RB21 per poter tenere il passo di una McLaren attualmente irraggiungibile. Dopo la vittoria in Giappone,avvisa: “Non basta per vincere il”Nonostante la vittoria al GP del Giappone, il quattro volte campione del mondo olandese resta cauto. McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri, è secondo“su un altro livello”. Il successo a Suzuka, il primo dal dicembre 2024, ha riportatoal secondo posto nella classifica piloti, a un solo punto da Norris. Ma l’olandese non si illude: “No, dobbiamo assolutamente migliorare se vogliamo lottare per il. È positivo essere a un punto di distanza, ma è più un segnale del fatto che abbiamo massimizzato ogni weekend.

