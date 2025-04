L’Asl di Benevento annuncia l’apertura di nuovi presidi di prossimità

L'Asl Benevento annuncia l'apertura, lunedì 14 aprile, di sei presidi sanitari per l'erogazione di prestazioni dedicate ai pazienti fragili, i cosiddetti "invisibili". Il programma, che comprende numerose iniziative atte a rilevare e a garantire l'accesso alle cure a persone vulnerabili, potrà essere realizzato grazie ai fondi PNES dedicati e al contributo dell'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto delle Malattie della Povertà (INMP). La ASL Benevento, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, si avvarrà per la realizzazione di tutte le azioni previste, della collaborazione degli enti del Terzo Settore, in particolare, della Croce Rossa Italiana – Comitato di Benevento. Realtà, già attiva sul territorio per l'assistenza ai migranti e alle persone in stato di vulnerabilità, che contribuirà con personale qualificato, inclusi mediatori linguistico-culturali e assistenti sociali, ad intercettare la popolazione a rischio di povertà sanitaria per garantire loro l'accesso ai servizi.

