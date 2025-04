Nba | Denver batte Memphis ok Clippers e Golden State

Denver batte Memphis in casa 117-109 e mette un piede nella qualificazione diretta ai playoff. Infinito Nikola Jokic. Il centro serbo mette a referto 26 punti, 16 rimbalzi e 13 assist. La stella dei Nuggets, grazie alla prestazione di questa notte, si è garantito di finire la stagione con la tripla doppia di media. Jokic era già andato vicino a chiudere una stagione in tripla doppia nella regular season 2022-23, conclusa con 24.5 punti, 11.8 rimbalzi e 9.8 assist di media a partita. Nella storia dell’Nba ci sono riusciti solamente altri due giocatori: Oscar Robertson nel 1961/62 (30.8 punti+12.4 rimbalzi+10.4 assist) e Russell Westbrook nel 2016/17 (31.6 punti+10.7 rimbalzi+10.4 assist), 2017/18 (25.4 punti+10.1 rimbalzi+10.3 assist), 2018/19 (22.9 punti+11.1 rimbalzi+10.7 assist) e nel 2020/21 (22. Leggi su Sportface.it in casa 117-109 e mette un piede nella qualificazione diretta ai playoff. Infinito Nikola Jokic. Il centro serbo mette a referto 26 punti, 16 rimbalzi e 13 assist. La stella dei Nuggets, grazie alla prestazione di questa notte, si è garantito di finire la stagione con la tripla doppia di media. Jokic era già andato vicino a chiudere una stagione in tripla doppia nella regular season 2022-23, conclusa con 24.5 punti, 11.8 rimbalzi e 9.8 assist di media a partita. Nella storia dell’Nba ci sono riusciti solamente altri due giocatori: Oscar Robertson nel 1961/62 (30.8 punti+12.4 rimbalzi+10.4 assist) e Russell Westbrook nel 2016/17 (31.6 punti+10.7 rimbalzi+10.4 assist), 2017/18 (25.4 punti+10.1 rimbalzi+10.3 assist), 2018/19 (22.9 punti+11.1 rimbalzi+10.7 assist) e nel 2020/21 (22.

