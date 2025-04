Uscita del Comune di Pisa dalla Società della Salute | Cgil e Spi Cgil Pisa incontrano il sindaco

sindaco di Pisa che come OO.SS. avevamo chiesto da tempo in merito alla volontà di uscire dalla Sds da parte dell’Amministrazione.Un incontro che valutiamo tardivo rispetto alla volontà, ormai manifesta, di voler uscire dalla Società. Pisatoday.it - Uscita del Comune di Pisa dalla Società della Salute: Cgil e Spi Cgil Pisa incontrano il sindaco Leggi su Pisatoday.it Mercoledì 9 aprile c.a. si è tenuto un incontro con ildiche come OO.SS. avevamo chiesto da tempo in merito alla volontà di uscireSds da parte dell’Amministrazione.Un incontro che valutiamo tardivo rispetto alla volontà, ormai manifesta, di voler uscire

Sport, 80 mila euro di contributi alle associazioni: pubblicato il bando. Uscita del Comune di Pisa dalla Sds, Scognamiglio (Pd): "Servono chiarimenti". Uscita dalla SdS. Conti vuole cancellare il ruolo del Comune di Pisa nella programmazione dei servizi, con gravi ripercussioni sulle fasce più deboli. Annuncio dell'uscita di Pisa dalla Società della salute, Spinelli: "Scelta avventata". Servizi, rinnovata l’adesione alla convenzione con la società pubblica Lepida per attivazione Spid. Società della Salute, salta l'aumento: "L'assenza del Comune di Pisa mette a rischio i servizi". Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce pisatoday.it:) Società della Salute, sindacati contrari all'uscita di Pisa: "Scelta inadeguata" - I sindacati Cgil, Cisl e Uil si dichiarano contrari all'uscita del Comune di Pisa dalla Società della Salute. "Innanzitutto - scrivono in una nota - vorremmo partire dalla storia: il Consorzio nasce ...

(Secondo quanto riportato da ilcuoioindiretta.it:) Cgil, Cisl e Uil contrari all’uscita del Comune di Pisa dal Consorzio - Cgil, Cisl e Uil sono intervenuti per esprimere la loro contrarietà all’uscita del Comune di Pisa dal Consorzio ... principio di solidarietà che è alla base della nascita della Società della Salute – ...

(Stando a quanto scrive lanazione.it:) "Basta vaghezza. Ecco le priorità da affrontare" - "Se non è possibile tornare indietro, se davvero il Comune di Pisa intende uscire dalla Società della Salute ... la nostra contrarietà all’uscita di Pisa dalla Sds è stata espressa in ...