Tpi.it - Visto turistico per l’Australia: ETA o eVisitor

La gamma di visti offerti dal governo australiano è estremamente ampia, con un totale di oltre 70sottoclassidisponibili che mirano ad adattarsi alle necessità di tutti i viaggiatori. Le diverse varianti sono raggruppate in alcune macrocategorie in base alla finalità del viaggio in Australia. Le categorie sono: visti turistici, visti di studio e formazione, visti di lavoro, visti per familiari e partner, visti umanitari e per rifugiati. Esiste inoltre una categoria più generica, che contiene visti per finalità più specifiche che non rientrano nei gruppi precedentemente menzionati. Fanno parte di quest’ultima categoria, ad esempio, ilper sottoporsi a cure mediche in Australia, ilper il personale navigante di compagnie aeree e i visti transitori che autorizzano a restare sul suolo australiano mentre si attende l’esito di un’altra richiesta di