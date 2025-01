Dilei.it - Un passo dal cielo 8, Raz Degan è un incubo dal passato

La prima puntata di Undal8 è andata in onda giovedì 9 gennaio su Rai1 ed è già successo di tutto. L’arrivo di Raz, che interpreta Stephen, il padre di Nathan, sconvolge gli equilibri. Ma non è l’unico. Infatti, a casa di Vincenzo Nappi (Enrico Iannello) si presenta zio Nino (Nino Frassica) e la quotidianità è infranta dalla magia.Undal8, il bacio tra Nathan e ManuelaNella prima puntata di Undal8 la storia entra subito nel vivo, tra colpi di scena, new entry e rivelazioni sconvolgenti. L’atmosfera è molto diversa dai tempi in cui Pietro, alias Terence Hill, correva a cavallo tra i boschi vicino a San Candido.Ma la serie ha davvero preso una piega diversa già da varie stagioni. Manuela Nappi, interpretata da Giusy Buscemi che sta vivendo il suo momento di gloria, è la grande protagonista della fiction.