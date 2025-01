Ilrestodelcarlino.it - Servizio civile, domande entro fine mese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è tempo fino al 31 gennaio per presentare la domanda per la selezione di 326 operatori volontari delregionale, rivolto a giovani disoccupati o inattivi tra i 18 e i 28 anni. Il Comune di Ascoli Piceno ha ottenuto il finanziamento per tre progetti della durata di 12 mesi e un totale di 21 posti a disposizione, compresi quelli nei Comuni limitrofi per il progetto Insieme si può. Questo dà infatti la possibilità a 15 giovani di impegnarsi all’interno dei Servizi Sociali di Ascoli Piceno (1 posto), dell’Ambito territoriale sociale XXII (1) e dei Comuni di Arquata (1), Acquasanta (2), Folignano (2), Palmiano (1), Montegallo (2), Roccafluvione (3) e Venarotta (2). Il progetto Benvenuti ad Ascoli prevede l’impiego di due operatori nel settore culturale, nelle varie sedi comunali.