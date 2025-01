Sci alpino CdM femminile | start list discesa St Anton ci sono Goggia e Brignone

Leggi su Sportface.it

Torna protagonista lo scicon lalibera di St., in Austria, prova valida per la Coppa del Mondo 2024/2025. Sofiava a caccia del secondo successo stagionale quasi un mese dopo ladi Beaver Creek (15 dicembre) dove è tornata davanti a tutti alla seconda gara dal rientro dall’infortunio a tibia e malleolo che l’ha tenuta ferma un anno. “Quando abbiamo iniziato la ricognizione, la neve era molto ghiacciata anche a causa della pioggia caduta. Poi le temperature sialzate e quando siamo scese tre ore dopo abbiamo trovato una neve marcia, quasi primaverile. Io ho guardato bene la pista, troveremo condizioni totalmente diverse, cercheremo di adattarci al meglio. Continuo a vivere giorno per giorno, h avuto buone conferme dal gigante econtenta del blocco tecnico svolto nel periodo natalizio, negli ultimi giorni non siamo riusciti a fare troppe cose, è passato un mese dall’ultima volta che abbiamo fattoa Beaver Creek, bisogna un attimo riprendere confidenza con i materiali usati nella velocità”, le parole dell’azzurra, che è ampiamente nel lotto della favorite alla vittoria insieme a Valerie Grenier, Alice Robinson e Lara Gut-Behrami.