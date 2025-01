Ilnapolista.it - Sabatini: «Kvaratskhelia lo avrei già venduto, si trovano tante alternative a metà prezzo»

Leggi su Ilnapolista.it

Il direttore sportivo Waltersi è espresso in merito alle voci di mercato sul possibile addio di Khvichagià in questo mese. Il georgiano del Napoli pare voglia approdare al Psg.: «logià, si»Le dichiarazioni dell’ex ds della Salernitana a Radio Kiss Kiss Napoli:«La bilancia pende sempre per l’eventuale plusvalenza della cessione di Kvara. Da dirigente sinceramente non ci penserei due volte, mi spiace per i tifosi, ma so quanto è difficile portare avanti il carro calcistico. De Laurentiis è bravissimo a gestire il suo Napoli, da direttore sportivo direi di non pensarci due volte nel concludere questa operazione. Il mercato calcistico offresoluzionidi quella cifra di cui sento parlare dell’eventuale cessione di Kvara al Psg.