Romadailynews.it - Roma, ruba smartphone: arrestato 42enne in via Principe Amedeo

Unmarocchino è statodai carabinieri per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale dopo averto uno.La scorsa mattina, in via, i Carabinieri della stazione diTuscolana hannoun uomo di 42 anni, di origine marocchina, con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto dopo la segnalazione della vittima, un 28enne di origine nigeriana, che aveva chiamato i militari denunciando il furto del proprio.La pattuglia, giunta prontamente sul posto, ha individuato e fermato il sospettato, trovandolo in possesso del telefonoto. La refurtiva è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario, che ha sporto denuncia.L’uomo è stato condotto in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.