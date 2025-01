Lanazione.it - Ribaltone meteo in Toscana, cambia tutto: arriva il grecale, temperature in picchiata di 10 gradi

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 10 gennaio 2025 - Prepariamoci al freddo. Dopo queste giornate decisamente calde per il periodo, in cui lemassime stanno raggiungendo anche punte superiori ai 15, da domani cambierà: avremo cieli sereni ein. Facciamo il punto con il consorzio metereologico Lamma. A fallen leaf in the grass at sunrise, covered in early morning frost in the first days of winter. Cosa ci aspetta nei prossimi giorni? “Da domani la situazione cambierà totalmente. Il freddo si sentirà prima in montagna e in collina e, da domani sera, anche in pianura. Questo perché ci attende un cambio netto nella circolazione atmosferica. Da domani, i venti umidi meridionali, che finora ci hanno portato nubi, pioviggini emiti, lasceranno spazio alle fredde correnti di, un vento di origine artica proveniente da nord-est”.