Lanazione.it - Restaurate due tavole di Giovanni di Paolo: saranno esposte a Siena

Firenze, 10 gennaio 2025 - Nuova luce per la Vergine Maria e il SanEvangelista dolenti. Dopo un attento restauro, le duedidiprovenienti dall’oratorio dei Santino e Gennaro tornano ad esserenel Museo dell’Opera del Duomo di. L’intervento, effettuato per volere del Consiglio di amministrazione e del Rettore dell’Opera della MetropolitanaMinnucci, è stato finanziato dal RotaryEst che, per mezzo dell’allora presidente Lorenzo Gaeta, individuò tra i service dell’anno 2022 la somma da donare per sostenere il restauro. Piero Florio, attuale presidente del RotaryEst, lo ha portato a termine e presentato a tutti gli associati e alla città, venerdì 10 gennaio, nella sala delle Statue all’interno del Museo dell’Opera. L’intervento è stato condotto da Cecilia Caporali, restauratrice dell’Opera della Metropolitana di, che si è presa cura di questi capolavori assieme a un team di professionisti interni ed esterni: il tecnico del restauro Daniele Butti; il restauratore Ciro Castelli, che ha fornito un contributo preziosissimo per il risanamento dei supporti lignei; Ilaria Muzii per le ricerche storiche; Enrico De Benedetti, capo area tecnica dell’Ente, che ha sovrinteso le operazioni.