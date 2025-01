Calciomercato.it - PSG su Kvaratskhelia, novità per Napoli-Verona: la scelta di Conte

Al centro di rumors di mercato, ecco le condizioni fisiche dell’attaccante del, vittima di un infortunio prima della trasferta di FirenzeCome un fulmine a ciel sereno, trae ilsi è creata una spaccatura. Il giocatore continua a non accettare il rinnovo proposto dal club azzurro e nel frattempo il suo entourage ha coltivato l’interesse del PSG. Questa volta, però, Antonionon ha posto alcun veto sul georgiano come fatto l’estate scorsa., attaccante delnel mirino del PSG (LaPresse) Calciomercato.itInfatti,veniva dato per incedibile fino allo scorso agosto. De Laurentiis aveva garantito ad Antonioche il suo gioiello non sarebbe andato da nessuna parte, con la speranza che si sarebbe poi trovata la soluzione sul contratto del 77 azzurro.