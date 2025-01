Lanazione.it - Pisa, per la prima volta il Comune ottiene il riconoscimento di "Città che legge"

, 10 gennaio 2024 -per laildi “che”. Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’elenco dei Comuni italiani che hanno ricevuto la qualifica per il triennio 2024-2026, a seguito della partecipazione a uno specifico bando pubblico promosso a livello nazionale dal Centro per il Libro e la Lettura, d’intesa con l’Anci, l’associazione dei Comuni italiani. Il, in particolare, premia le amministrazioni che attuano politiche continuative per diffondere la lettura, con l’obiettivo di migliorare la vita sociale e culturale delle comunità. “Sono veramente orgoglioso di questocheper la, quindi grazie alle politiche che l’assessorato alla cultura ha messo in campo negli ultimi tempi – dichiara l’assessore alla cultura, Filippo Bedini -.