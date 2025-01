Lortica.it - Opocsoro

Benvenuti all’oroscopo ironico del 10 gennaio 2025, il giorno in cui le stelle hanno deciso di prendersi una pausa e lasciarvi in balia di voi stessi. Non temete, però: ci sono io a tradurre il caos cosmico in cinismo e sarcasmo. Pronti a scoprire la scomoda verità sul vostro futuro prossimo? Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi ti senti invincibile, ma la tua energia è così disordinata che sembri un tornado in un negozio di cristalli. Consiglio tagliente: Non tutto si risolve con la forza; ogni tanto prova con la testa (quella che usi poco). Toro(20 aprile – 20 maggio)La tua giornata inizia lenta e finisce ancora più lenta. La tua capacità di procrastinare è quasi ammirevole. Nota ironica: Prima o poi, però, dovrai muoverti. Il mondo non aspetta i tuoi tempi da bradipo. Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Oggi sembri un DJ della confusione: parli, cambi idea, fai mille promesse che non manterrai.