Nuovo sistema di valutazione scolastica operativo dal 2024/2025

A partire dall’anno scolasticoentrerà in vigore un rinnovatodiper le scuole primarie e secondarie di primo grado, introdotto dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. La riforma prevede il ritorno ai giudizi sintetici per gli alunni delle elementari e la reintroduzione del voto di condotta in decimi per le scuole medie.Scuola primaria: tornano i giudizi sinteticiNelle pagelle della scuola primaria riappariranno le classiche valutazioni da “Ottimo” a “Non sufficiente”. Questi giudizi si affiancheranno alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti per ogni disciplina, incluse l’educazione civica e la condotta. L’obiettivo è rendere più chiara la, migliorando la comunicazione con le famiglie.Scuole medie: ritorno al voto di condotta in decimiPer gli studenti delle scuole medie, il comportamento sarà nuovamente valutato con un voto espresso in decimi.