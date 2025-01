Gqitalia.it - Non è detto che dormire otto ore a notte sia la cosa migliore per tutti

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Il sonno è solo una questione di quantità di ore dormite a? La vulgata sostiene chealmenoore sia quello che ci vuole per raggiungere la condizione ottimale; riposare per meno tempo sarebbe addirittura dannoso. Quindi, via di gadget e app per controllare e valutare il sonno, restando a letto il più possibile, per ritrovarsi freschi e riposati, almeno in teoria. Ma non è sempre così. Come ha avuto modo di spiegare Merijn van de Laar, psicologo e terapeuta del sonno, specie in How to Sleep Like a Caveman: Ancient Wisdom for a Better Night’s Rest, suo ultimo libro, stabilire leore di sonno come ideali è un parametro arbitrario, venuto fuori nel corso della Rivoluzione Industriale.