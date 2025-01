Lapresse.it - Milano, con il camion investe una donna in monopattino e fugge: indagini in corso

Ha investito con ilunache era in, facendola cadere e poindo. Incidente stradale questa mattina alle 8.45 ain via Novate dove unadi 36 anni è stata investita da un autocarro mentre percorreva via Novate sulla ciclabile con il: l’impatto è avvenuto all’altezza della fermata della linea 89. L’autista del mezzo è fuggito, mentre laè stata portata in codice rosso al Niguarda. Sono ora inleda parte della polizia locale, così come le ricerche di chi era alla guida.