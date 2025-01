Oasport.it - LIVE Sinner-Tsitsipas 5-2, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il greco serve per rimanere nel set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Non passa la risposta di dritto di Jannik.5-2 Game. Con un’ottima prima l’azzurro conferma nuovamente il break e manda l’avversario a servire per restare nel set.40-30 Il nastro respinge la palla corta di dritto del numero uno ATP.40-15 Quarto ACE dell’altoatesino, il primo da sinistra.30-15 Prima al centro solida di Jannik.15-15 Gran passante con il dritto incrociato del.15-0 Servizio vincente dell’azzurro.2-4 Game. Altra ottima seconda dell’ateniese, che tiene vivo questo primo set.AD-40 Comoda chiusura a rete per l’ellenico.40-40 Prima esterna vincente del. Parità.30-40 Scappa via stavolta la risposta di rovescio dell’altoatesino.15-40 Due palle del doppio break. Risposta profonda di rovescio dell’azzurro che manda in tilt l’avversario.