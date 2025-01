Anteprima24.it - Libera: “Ponticelli non può essere ostaggio della violenza camorristica”

Tempo di lettura: < 1 minutoesprime “profonda preoccupazione per il recente omicidio avvenuto a, dove ieri sera un pregiudicato di 36 anni è stato assassinato in un agguato di stampo camorristico. Un fatto che riporta tragicamente l’attenzione sulla pervasivitàcriminalità organizzata in questo quartiere di Napoli. Questo ennesimo episodio disottolinea la necessità di un impegno collettivo per contrastare la criminalità organizzata che continua a insanguinare i nostri quartieri”. “è da tempo teatro di conflitti tra clan per il controllo del territorio, che si traducono in sparatorie, omicidi e atti intimidatori, imponendo un clima di paura sulla comunità locale. Questa comunità non può. È fondamentale che le istituzioni, le forze dell’ordine e i cittadini collaborino attivamente per costruire giustizia sociale e un futuro libero dalla paura.