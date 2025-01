Lanotiziagiornale.it - L’economia continua ad arretrare: crollano i servizi e l’industria

Giorgia Meloni non ha detto una parola nella conferenza stampa di giovedì sul dimezzamento della crescita economica del 2024, sul calo della produttività o sul boom della cassa integrazione e la moltitudine di crisi industriali che stanno scoppiando o sono già scoppiate nel Paese.Ed è andata in palese confusione sul declino della nostra industria che prosegue ormai ininterrottamente da quasi due anni. Il tutto mentredell’Italiaad arrancare.L’allarme di Confindustria:arretra, giùe industriaA suonare l’ultimo campanello d’allarme è stata la Confindustria. L’indice in tempo reale della crescita delitaliana ‘Rtt’ rilevato dal centro studi di Viale dell’Astronomia registra un significativo calo a novembre 2024 (-3,4%). L’indicatore mostra le maggiori riduzioni neie nel, mentreno a crescere moderatamente le costruzioni.