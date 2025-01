Iodonna.it - La top model francese si fa notare grazie a look essenziali e minimalisti, senza rinunciare a creazioni sopra le righe. Sfoggiate accanto ad un fidanzato ben noto

Nuove icone di stile crescono. Non solo influencer, attrici e cantanti. Mai come negli ultimi mesi la figura della topsi è riappropriata del titolo di style icon,ttutto agli occhi delle generazioni più giovani. Si fanno largo, insomma, It Girls dal carattere discreto ma dal guardaroba inconfondibile, pronte a dettare tendenza con un solo scatto di street style. Spesso accompagnata dalJake Gyllenhaal Jeanne Cadieu è una dellele meglio vestite del settore. Gonna di raso e pizzo: 5 outfit da copiare in inverno X Scesa dalle passerelle della maison più importanti dell’industria, Cadieu si distingue per uno stile sartoriale essenziale e minimalista, spesso votato al black and white.