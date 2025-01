Ilrestodelcarlino.it - Khalil Ahmad, punti, minuti e recuperi: è al top

Primo neisegnati, neigiocati, neie nella valutazione. Al termine del girone di andata,eccelle non solo all’interno della Carpegna Prosciutto, ma nell’intera lega. Il talentuoso americano pescato in estate - bisogna riconoscere che Pino Sacripanti, coadiuvato dal suo consulente di mercato Nicola Egidio, aveva avuto fiuto a scovarlo - domina in quattro delle statistiche più importanti della pallacanestro, giocando 32.3’ (395 in totale), segnando 20.8di media (613 in totale), rubando 2.5 palloni di media e segnalandosi come il più redditizio nella valutazione di tutta la serie A2. E’ anche il giocatore della Vuelle che subìsce più falli (4.7 di media), non quello che ne commette di più, che è Bucarelli (2.9), un agonista nato. Ci sono poi delle liete sorprese nelle altre voci: ad esempio il miglior tiratore da dueè Rino De Laurentiis col 68% (43/63), il migliore da tre era Parrillo col 50% (14/28), ma Petrovic non è partito male e, pur con pochi tentativi al suo attivo, (4/7) si attesta sul 57% e promette bene.