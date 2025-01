Influenza | Iss casi in aumento dopo le feste 660mila contagi maggiormente colpita anche la Campania

Leggi su Ildenaro.it

Sono inper le sindromili in Italia.la flessione della scorsa settimana, dovuta alla chiusura delle scuole,lel’incidenza e’ tornata a salire arrivando a 11,3per mille assistiti (9,9 nella settimana precedente). Nella stessa settimana della scorsa stagione la curva dell’incidenza cominciava invece la sua discesa. E’ quanto emerge dal rapporto RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanita’. Gli italiani colpiti dal virus sono stati 667mila in sette giorni, 5,8 milioni dall’inizio della stagionele. L’incidenza e’ stabile nelle fasce di eta’ pediatrica, mentre e’ innei giovani adulti e negli anziani.colpiti i bambini sotto i cinque anni di eta’, in cui l’incidenza e’ pari a 21,4per mille assistiti (21,7 nella settimana precedente).