Quotidiano.net - Incendi a Los Angeles, salgono a dieci le vittime. Secondo JP Morgan sarà il rogo più costoso della storia: 50 miliardi di dollari

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 10 gennaio 2025 - Glihanno messo in ginocchio Los, la città degli angeli è stata travolta da diversi roghi che continuano a devastare la sua periferia,che continuano ad aumentare di numero come aumenta il numero delle, ora salito a. L'ultimoo è divampato al confine tra le contee di Lose Ventura, a nord di quello di Pacific Palisades, è stato denominato 'Kenneth' e sta minacciando numerose ville nelle zone collinari di Hidden Hills e Calabasas, località non distanti da Malibù. Zona da vip dove si trovano lussuose e isolate ville, come quella delle Kardashian. Il Kenneth è il quintoo attivo attorno ad L.A.. Buone notizie arrivano dal Sunset a Hollywood, dove le fiamme sono sotto controllo, mentre i vigili del fuoco e la guardia nazionale continuano ad affrontare i roghi nelle Palisades a ovest, sull'Oceano, l'Eaton a est nella zona di Altadena, il Lidia e Hurst fire nella San Fernando valley, a nord.