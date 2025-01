Ilrestodelcarlino.it - Il nodo dei minori non accompagnati

Il centro commerciale Gran Reno di Casalecchio di Reno a Bologna, a leggere le cronache dei giornali, sembra assomigliare ad un quartiere turbolento. Ci sonoscatenati che provocano risse, ed episodi di violenza. Stante l'impunibilità sostanziale ogni fine settimana si conteggiano furti, rapine lesioni, danneggiamenti. E le famiglie di questi bravi ragazzi dove sono? Sono al corrente di tutto ciò. Forse ignorano la situazione. Augusto Bertocchi Risponde Beppe Boni Attenti a non esagerare. Al Centro commerciale Gran Reno di Casalecchio, frequentato da centinaia di adolescenti come ritrovo, c'è una situazione di disagio dovuta alle baby gang o a gruppi di ragazzini turbolenti, ma non siano di fronte ad un caso di emergenza. La direzione della struttura ha da tempo attivato controlli e presidi in proprio che hanno consentito di mettere un freno ai frangenti più difficili.