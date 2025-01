Ilfattoquotidiano.it - Il cda di Illimity bank prende atto dell’offerta di Banca Ifis: “Non concordata”. Il mercato si aspetta un rilancio

fa sapere che l’offerta pubblica di acquisto e di scambio di“non è stata sollecitata né preventivamente”. Il cda nee non esclude nessuna opzione strategica. Il comunicato è stato diffuso in serata dadopo una riunione straordinaria a due giorni dall’annuncio dell’operazione con cuimette sul pi298 milioni per il 100% della creatura di Corrado Passera, quotata in Piazza Affari dal marzo del 2019 e sul segmento Star dall’ottobre dell’anno successivo.riconoscerebbe ai soci di3,55 euro per azione, che comprendono un corrispettivo di 1,414 euro in denaro, più un’azione di nuova emissione ogni 10 titoli conferiti. Il percorso si concluderà prevedibilmente nell’ultimo trimestre dell’anno con la fusione per incorporazione diine l’addio della prima da Piazza Affari dopo oltre 6 anni.