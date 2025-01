Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello 18 nel caos, uno storico sponsor di ritira?

Se da un lato l’ultima puntata delFratello ha aperto il 2025 del reality show con una vera e propria ‘rinascita’ in termini di ascolti, dall’altro il team di Alfonso Signorini deve fare i conti con una situazione diall’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo l’ammutinamento contro Helena Prestes, il ritiro di Jessica Morlacchi, le accuse della madre di Yulia Bruschi, le continue liti e in generale i comportamenti sopra le righe dei coinquilini, infatti, il GF è finito nell’occhio del ciclone. Stando a rivelato da Gabriele Parpiglia tra le storie del suo profilo Instagram, il clima rovente delFratello avrebbe spinto anche alcunire il proprio nome dalla trasmissione. Santero, in particolare, avrebbe scelto di interrompere laizzazione. Contattata direttamente da Parpiglia, l’azienda che da anni è lo spumante ‘ufficiale’ del GF avrebbe comunicato la decisione.