Firenze incidente sulla Volterrana | addio all’ultras Ciccio Fiorenza

Un uomo di 56 anni ha perso la vita in un drammaticoavvenuto poco prima della mezzanotte del 9 gennaiovia, nel comune di. La sua Fiat Panda, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada precipitando per alcuni metri in un terreno agricolo. L’impatto è stato così violento da intrappolare l’uomo tra le lamiere dell’auto, senza lasciargli scampo.I soccorritori del 118, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso della vittima dopo che i vigili del fuoco erano riusciti a liberare il corpo dalle lamiere dell’auto. Sul luogo dell’sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto.Secondo una prima ricostruzione, potrebbe trattarsi di una perdita di controllo del veicolo su uno dei tornanti della strada.