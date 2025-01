Lanazione.it - Firenze, al teatro di Cestello va in scena ‘The Party’

, 10 gennaio 2025 - Dopo il grande successo ottenuto in giro per l'Italia per Prestazione Occasionale, la compagnia teatrale Futuratorna sulle scene con The Party aldidi. Appuntamento sabato 25 gennaio alle ore 20.45 e domenica 26 gennaio alle ore 16:45. The Party (di Sally Potter) è tratto dall'omonimo film del 2017, la cui riduzione teatrale è stata fatta da Marco Bartolini e Alessio Coluccia, quest'ultimo anche regista dello spettacolo. Molto interessante la trama dello spettacolo. Appena eletta ministro della sanità, Janet ha la bella idea di organizzare una festa con tre coppie di amici. La serata, però, si trasforma in un dramma quando vengono rivelate delle sconcertanti verità. Attori in: Olivia Fontani, Lorenzo Lombardi, Francesca Palombo, Vanni Monsacchi, Marta Foschi, Michele Cimmino e Marianna Minio.