Thesocialpost.it - “Esche umane contro i droni”: il sacrificio dei soldati nordcoreani in Ucraina

Leggi su Thesocialpost.it

I servizi segreti ucraini, americani e sudcoreani sono a caccia deiinviati da Kim Jong-un in, ma catturarne uno vivo si è rivelato quasi impossibile. Secondo l’intelligence militare di Kiev, piuttosto che farsi prendere, iscelgono il suicidio. Questa scelta, osservano gli analisti di Seul, non deriva solo da fanatismo, ma dalla consapevolezza che essere catturati comporterebbe punizioni e disonore per le loro famiglie rimaste in patria.Finora, le uniche informazioni concrete provengono dai documenti trovati sui corpi dei caduti. Uno di questi apparteneva a Jong Kyong Hong, un soldato di 27 anni, il cui diario e le lettere raccontano frammenti di una realtà drammatica.La tattica dell’“esca umana”Uno dei disegni trovati nel diario di Jong Kyong Hong descrive una tattica ideata per abbattere iucraini, responsabili di pesanti perdite nel corpo di spedizione nordcoreano, composto da truppe scelte dell’Undicesimo Corpo.