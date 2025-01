Calciomercato.it - Danilo-Juve, addio al veleno: l’attacco a Thiago Motta diventa un giallo

Leggi su Calciomercato.it

Il brasiliano saluterà i bianconeri a gennaio dopo un trattamento per tanti discutibile da parte di società e allenatoreLantus sta vivendo un mercato di gennaio complicato e tumultuoso mentreaspetta trepidante i primi rinforzi. In difesa la situazione è ormai emergenziale, così come nel ruolo di vice-Vlahovic. Situazioni già note da settimane, se non mesi, ma che sembrano lontane dalla risoluzione. A tutto questo si aggiungono le gestioni interne di altri casi che stanno alimentando le difficoltà, in primis. Il difensore brasiliano, ormai già ex capitano, è ai margini del progetto e si sta cercando l’accordo per l’con il Napoli pronto a farlo firmare.(LaPresse) – calciomercato.itSolo che laspera ancora di raccimolare qualcosa dalla separazione mentre l’ex Real e City punta a liberarsi a parametro zero, unica condizione con cui gli azzurri prenderebbero il classe ’91.