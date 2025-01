Coppa del Mondo di Fioretto Femminile, ad Hong Kong 10 Azzurre qualificate per il tabellone principale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 gennaio 2025 – Sono 10 leche adsi sonoper ildella gara individuale, che si svolgerà tra questa notte e domattina, nella prima tappa didelper il 2025 di.Erano già ammesse, per diritto di ranking, le “top 16” della classifica mondiale Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini ed Elena Tangherlini. A loro sono subito aggiunte dopo un’ottima fase a gironi Erica Cipressa e Matilde Molinari. Grazie ai successi nei tabelloni preliminari, poi, hanno staccato il “pass” per la seconda giornata di gara anche Martina Sinigalia, Francesca Palumbo, Anna Cristino e Irene Bertini. Si è fermata nel ultimo match di giornata Aurora Grandis, stop nel turno da 128 per Camilla Mancini.Dalle ore 2 di notte (orario italiano) il via delda 64 che decreterà la vincitrice della prova dicon fasi finale previste quando in Italia saranno le 11 del mattino.